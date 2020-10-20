Son dakika haberi: Esenyurt'taki intiharın ardından şok gerçek ortaya çıktı: Cinayeti o kadınlar işlemiş...

DHA tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Esenyurt'taki rezidanstaki intiharı kadınların işlediği ortaya çıktı. Emniyet güçleri tarafından ifadelerine başvurulan Kurban'ın sevgilisi Dilmira ve arkadaşı Soyave hep birlikte alkol aldıklarını daha sonra Kurban'ın pencereden düştüğünü belirttiler fakat araştırmasını sürdüren polis ekipleri gerçeğe ulaştı. Dilmira ve Soyave'nin Kurban'ı planlayarak öldürdükleri ortaya çıktı. Son dakika haberine göre kadınların Kurban'ın ellerini bağladıkları da tespit edildi.