Son dakika haberi.. Hazal Tektaş'ın annesi yürekleri yaktı! Yavrum gelecek
İstanbul Esenler-Otogar Bağlantı Yolu'nda önceki gece meydana gelen olayda iddiaya göre Mehmet Ali Atış (18) ile Hazal Tektaş (19) arasında yol kenarında tartışma çıktı. Hazal, oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Talihsiz kız yolun karşısında geçtiği sırada Atış, silahıyla Hazal'a ateş açtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atış ise daha sonra olay yerinde intihar etti.
Hazal Tektaş'ın arkadaşı G. A. konuyla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Hazal'la katilinin bir süre önce aynı iş yerinde çalıştıklarını ve orada tanıştıklarını iddia eden G. A., "O zamandan beri Hazal'a tek taraflı olarak, yani platonik aşıktı. Hazal'ı sürekli öldürmekle, annesini, babasını öldürmekle tehdit ediyordu. Son olayda da yine aynı şekilde yanına çağırmış. Hazal'da mecburen gitmiş. Yanında silah varmış. Öldürmeyi planlamış kızın kafasına iki el ateş etmiş. O platonik aşık yüzünden oldu bunlar" ifadelerini kullandı.