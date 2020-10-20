SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüste vakalar arttı ek önlemler yolda

ÜÇ ALANDA KONTROL

Büyükşehirlerde artışların önlenmesi için önümüzdeki günlerde üç alanın kontrol altına alınması, gerekirse ek önlemler getirilmesi üzerinde duruluyor. Bunlardan biri site içi hareketlilik. Sitelerdeki iç içe yaşam, bahçe sohbetleri virüsün yayılmasına yol açıyor. Bu iletişimin en aza indirilmesi ve kurallara uygun yapılması için neler yapılabileceğine bakılıyor. Toplu taşımanın kontrolü üzerinde de duruluyor. Bazı şehirlerdeki esnek çalışma koşullarının kapsamının genişletilmesi, sorun olan illere yaygınlaştırılabileceği de belirtiliyor. Vatandaşlar havaların soğuması ile birlikle virüsün hızla yayılmasına neden olabilecek kapalı mekânlara geçmeye başladı. Yüz yüze eğitime başlayan okulların salgının seyrini nasıl etkileyeceğinin verileri de önümüzdeki 10-15 gün içinde ortaya çıkacak.



