Son dakika haberi: Lübnanlı iş adamını silah zoruyla kaçırıp fidye istediler! Gece yarısı benzin istasyonuna ulaşıp...

Kahramanmaraş'a kumaş alış verişi bahanesiyle getirilen Lübnanlı iş adamı fidye için alıkonuldu. Son dakika haberine göre İl Emniyet ve Türkoğlu ilçe Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Henüz yurt dışına kaçmadan polisin hızlı operasyonu ile yakalanan yabancı uyruklu 3 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR...

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye daha önce de gelerek kumaş alışverişi yapan Lübnanlı iş adamı M.A.(28), son gelişinde bir çetenin tuzağına çekildi. Maske yapımında kullanılan özel bir kumaş satmak bahanesiyle Lübnan'da bulunan bir aracı vasıtasıyla devreye giren çete uzantıları, Lübnanlı İş adamını Kahramanmaraş'a getirtti.Şüpheliler misafir etme bahanesiyle kandırıp kaçırdıkları iş adamını bir evde alıkoyup silah ve bıçak zoruyla, ellerini ve ayaklarını bağlayarak 122 bin dolar fidye istedi. 2 gün boyunca alıkonulan iş adamının yakınları paranın bir kısmının çetenin Lübnan'da bulunan uzantılarına teslim etti.Bunun üzerine İş adamı, Türkoğlu ilçesi sınırlarında gece bir yarısı arabadan indirilerek ıssız bir bölgeye terk edildi. Yarım saatlik yürüyüş ile en yakın benzin istasyonuna ulaşan iş adamının durumunu görevliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.

TUTUKLANDILAR!

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş adamını alarak şüpheli şahıslar ile ilgili detaylı çalışma yaptı. Polis kısa sürede, kişi hürriyetini engelleme, zorla alıkoyma, silahlı tehdit ve fidye suçuna karışan 3 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit edip operasyon düzenledi. Yakalanan 3 şüpheli Şadi A.(32), Mahir A.(35) ve Ziyad R.(40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Türk Polisine teşekkür eden İş adamı M.A, ülkesine dönerken, Türkiye'deki gelişmeler üzerine Beyrutta bulunan çete uzantılarının da Beyrut Polisi tarafından takibe alındığı öğrenildi.

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