Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

: 'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

haberi: 'de otobüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen iki genç kıza otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:45 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

haberi: 'de feci bir yaşandı. Olay, Arnavutköy Habipler Yolu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Otobüsten inen 4 genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti. Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını arttırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

Haber verilmesi üzerine yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy'de kaza dehşeti! Koşarak kaçmaya çalışan iki genç kız... | Video

Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

Yaralı kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA