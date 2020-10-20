Son dakika: İstanbul'da feci olay! Kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy'de feci bir kaza yaşandı. Olay, Arnavutköy Habipler Yolu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Otobüsten inen 4 genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti. Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını arttırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.