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: 'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarındaki 111 kişiye ceza kesildi

'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, aralarında kumar oynatılan bir iş yerinin de bulunduğu 4 eğlence mekanındaki 111 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:55 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:39 ABONE OL
Son dakika: Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarındaki 111 kişiye ceza kesildi

Polis ekiplerinin kent genelinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 4 iş yerinde yapılan denetimde 111 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Polis, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiğini belirledi | Video

GİZLİ BÖLME AÇILARAK...

Yapılan kontrollerde, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiği tespit edildi. İş yeri sorumlusu R.K'ye, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan ceza kesildi.

Belgeleri eksik olduğu tespit edilen iki iş yeri sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yapıldığı ve iş yerlerinin mühürlendiği öğrenildi.

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Son dakika: Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarındaki 111 kişiye ceza kesildi
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