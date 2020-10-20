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SON DAKİKA | Platonik aşığı tarafından katledilen 'ın annesinden yürek yakan sözler! "Yavrum gelecek"

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberi ile Esenler-Otogar Bağlantı Yolu'nda iddiaya göre Atış (18) ile (19) arasında yol kenarında tartışma çıktı. Hazal, oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Talihsiz kız yolun karşısında geçtiği sırada Atış, silahıyla Hazal'a ateş açtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atış ise daha sonra olay yerinde intihar etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
SON DAKİKA | Platonik aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın annesinden yürek yakan sözler! Yavrum gelecek

Önceki gün yaşanan olayda 19 yaşındaki Hazal Tektaş, kendisine platonik aşık olduğu iddia edilen Mehmet Ali Atış tarafından sokak ortasında canice katledilmişti. Genç kızın acısını yaşamakta olan arkadaşı G. A. konuyla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Hazal'ın arkadaşından gelen o çarpıcı ifadeler...

PLATONİK AŞIK YÜZÜNDEN OLDU BUNLAR

Hazal'la katilinin bir süre önce aynı iş yerinde çalıştıklarını ve orada tanıştıklarını iddia eden G. A., "O zamandan beri Hazal'a tek taraflı olarak, yani platonik aşıktı. Hazal'ı sürekli öldürmekle, annesini, babasını öldürmekle tehdit ediyordu. Son olayda da yine aynı şekilde yanına çağırmış. Hazal'da mecburen gitmiş. Yanında silah varmış. Öldürmeyi planlamış kızın kafasına iki el ateş etmiş. O platonik aşık yüzünden oldu bunlar" ifadelerini kullandı.

ANNESİ HALA 'YAVRUM GELECEK' DİYOR

Son dakika haberi... Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın yürekleri yakan son görüntüleri ortaya çıktı | Video



Annesi hala yavrum gelecek ölmedi diyor diyen G. A., "Aile yıkıldı 3 kızları 2 oğulları vardı. Şimdi gencecik yavrularını toprağa verdiler. Dün Güngören'de Hazal'ı defnettik. Anne babası hala ayakta duramıyor. Bu cinayetler son bulsun." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Platonik aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Silah zoruyla taciz ve tehdit! Son dakika haberi: Hazal Tektaş'ı platonik aşığının öldürdüğü ortaya çıktı! Ailesini öldürmekle tehdit edip... Platonik aşığı öldürmüş! Hazal Tektaş'ın ölümün ardından SON DAKİKA ayrıntısı ortaya çıktı: Sürekli öldürmekle tehdit ediyordu...

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SON DAKİKA | Platonik aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın annesinden yürek yakan sözler! "Yavrum gelecek"
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