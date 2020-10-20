Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Trafik denetimlerinde yeni dönem! Artık uyuşturucu kitleri de kullanılıyor

Son dakika: Trafik denetimlerinde yeni dönem! Artık kitleri de kullanılıyor

Son dakika haberine göre 'da trafik denetimlerinde yeni bir dönem başladı. Artık denetimlerde sürücülere kiti ile test yapılıyor. Durdurulan 8 sürücüye uygulanan test sonucunun pozitif çıkması üzerine bu kişilerden savcılık talimatı ile alınan kan ve idrar örnekleri doğrultusunda sürücü belgelerine el konuldu ve ceza kesildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:05 Son Güncelleme: 20.10.2020 16:13 ABONE OL
Son dakika: Trafik denetimlerinde yeni dönem! Artık uyuşturucu kitleri de kullanılıyor

SON DAKİKA: İstanbul'da trafik denetimlerinde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 16-17 Ekim'de "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı" ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaktan 259 kişinin sürücü belgesi geçici süre geri alındı, 174 araç trafikten men edildi.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

SÜRÜCÜ BELGELERİNE EL KONULDU

Denetimde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 kişinin, test sonucunun pozitif çıkması üzerine savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri doğrultusunda, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı, her sürücüye 6 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

Pınar Gültekin ile ilgili son dakika haberi: Pınar Gültekin'in ailesinden mahkemede flaş çıkış

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trafik denetimlerinde yeni dönem! Artık uyuşturucu kitleri de kullanılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA