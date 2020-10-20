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SON DAKİKA: Ünlü CEO ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Son dakika haberine göre; Otoyolu'nun İzmit mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki TIR'ın lastiği patladı. TIR, süratle sol şeritteki milyonluk cipi biçti. Kazada cip bariyerlere çarparak hurdaya dönerken, araçtaki eski yöneticisi ve SIPCA Türkiye CEO'su yaralandı. Ferah olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı, bölgede uzun kuyruklar oluştu. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:55 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın sıkıştırması sonucunda orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen lüks cip hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen cipin içerisinde bulunan eski yöneticisi CEO yaralandı.

SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Dutkun, idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda lastiğin patlaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Kontrolden çıkan tır, sol şeritte seyir halinde olan Düzgün Kolçak yönetimindeki 34 BJK 321 plakalı Mercedes marka tırı sıkıştırdı. Tır ile bariyerler arasında sıkışan lüks cip kilometrelerce sürüklendi. Cipin sağ arka lastiği ise çarpmanın etkisi ile yerinden çıkarak tır ile birlikte yaklaşık 500 metre sürüklendi.

SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Hurdaya dönen cip içerisindeki ünlü CEO yaralandı

Kazada Halil Dutkun idaresindeki otomobil içerisinde eski yöneticisi SIPCA Türkiye CEO'su yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan , ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ferah'ın makam şoförü olduğu öğrenilen cipin sürücüsü Düzgün Kolçak ise elindeki tekerlekli sandalye ile olay yerinde aracın başında bekledi.

SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Otoyolu'nun İstanbul istikameti kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı.

SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, kaza yapan tır ve lüks cipin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...
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