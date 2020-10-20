SON DAKİKA: Ünlü CEO Aykut Ferah ölümden döndü! Otoyolda korku dolu anlar: Milyonluk cip hurdaya döndü...

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aykut Ferah, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ferah'ın makam şoförü olduğu öğrenilen cipin sürücüsü Düzgün Kolçak ise elindeki tekerlekli sandalye ile olay yerinde aracın başında bekledi.