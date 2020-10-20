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: Yaşlı adamın feci ölümü kamerada!

Korkunç kaza dün ’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Mehmet Sevinç (75), hayatını kaybetti. Kaza anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren kaza görüntüsünde yaşlı adamın yolun karşısına geçmek için koştuğu ancak sağ şeritten gelen bir kamyonetin çarptığı, çevredeki vatandaşların Sevinç'in yardımına koştuğu görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:54 Son Güncelleme: 20.10.2020 13:21 ABONE OL
Son dakika: Yaşlı adamın feci ölümü kamerada!

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 16 ACR 043 plakalı kamyonet, trafik ışıklarının olmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Sevinç'e çarptı. Kamyonetin kasasının başına çarptığı Sevinç, kanlar içinde yere yığıldı. S.A., aracını durdurup, Sevinç'in yanına gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Sevinç, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yükse İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sevinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, Sevinç'in yolun karşısına geçmek için koştuğu, sağ şeritten ilerleyen kamyonetin Sevinç'e çarptığı görüldü. Kazanın ardından aracını durduran S.A. ile çevredekilerin Mehmet Sevinç'in yardımına koştuğu da görüntülerde yer aldı.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

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Son dakika: Yaşlı adamın feci ölümü kamerada!
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