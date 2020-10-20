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sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 20 Ekim sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 30 milyon 550 bin TL devretmişti. Peki, 20 Ekim Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Online bilet sorgulama ekranından gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 14:42 ABONE OL
Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'da yeni dönem ile beraber çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 30 milyon TL devir etmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 EKİM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 1, 13, 18, 23, 36, 53 oldu. 5 bilen 14 kişi oldu. 4 bilen kişi sayısı ise 787 olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun 30 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 20 Ekim 2020 Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 20 Ekim Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

çekilişinin sonuçları, çekilişin hemen ardından sabah.com.tr'de olacak. Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla canlı çekilişi takip edebilir ve çekiliş biter bitmez MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO MPİ BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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