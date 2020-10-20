Tabletlerle çocukların gönüllerine dokundular

MUŞ'UN Varto ilçesinde, daha önce Onpınar köyünden göç ederek farklı kentlere yerleşen vatandaşlar, Diyarbakır'da yaşayan Kamer Erdoğan'ın öncülüğünde, köylerindeki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Hemşerilerinden topladığı paralarla, muhtarın verdiği ihtiyaç listesine göre 21 tablet alan Erdoğan, Muş merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Onpınar köyüne gelerek çocuklara dağıttı. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken, Kamer Erdoğan, "Destek buldukça daha fazla sayıda çocuğumuzu uzaktan eğitim ile buluşturacağız" dedi. Çocuklardan, Muş Sağlık Lisesinde okuyan 10. Sınıf Öğrencisi Berfin Çetin ve Tunceli Anadolu Lisesinde okuyan Mercan Kızılkaya ise "Uzaktan eğitim için EBA'ya girmekte çok sorun yaşıyorduk. Artık daha rahat gireceğiz" dedi.