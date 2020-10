Trabzon'da 120 okula 'Okulum Temiz' belgesi

Kovid-19 salgını döneminde öğrencilerin uygun ortamda eğitimlerine devam edebilmesi açısından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında Temmuz ayında imzalanan protokol kapsamında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu hazırlanarak yürürlüğe konulmuştu. Bu kılavuza bağlı olarak Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi uzmanları okulları denetlemeye devam ediyor. Denetimlerde, kılavuz şartlarının tamamını yerine getirdiği tespit edilen okullardan Of ilçesindeki Of İsmail Yıldırım İlkokulu "okulum temiz" belgesi almaya hak kazanan okullardan bir tanesi oldu.

PROTOKOL ÜYELERİ VE ÖĞRETMENLER KATILDI

Of İsmail Yıldırım İlkokulunda düzenlenen "Okulum Temiz Belgesi" teslim törenine Vali İsmail Ustaoğlu,İl Milli Eğitim müdürü Hızır Aktaş, Of belediye başkanı Salim Salih Sarıalioğlu,Of İsmail Yıldırım ilkokulu müdürü Cemal Kızıltay , protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu , Of İsmail Yıldırım İlkokulunda incelemelerde bulunarak, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okuldaki incelemelerin ardından düzenlenen törende konuşan Vali Ustaoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde başlatılan "Okulum Temiz Belgesi" projesiyle ilgili olarak Trabzon'da da hassasiyetle çalıştıklarını bildirdi. Trabzon genelinde 18 ilçemizdeki tüm okullarda aynı çalışmanın yürütüldüğünü belirten Vali Ustaoğlu, velilerin gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderebileceğini söyledi. İçerisinde bulunduğumuz sürecin kritik olduğuna işaret eden Vali Ustaoğlu, "Tüm insanlığı olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden bir pandemi sürecindeyiz. Bu süreci iyi yönetmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu anlamda da eğitim camiasında, okullarımızın yeniden yavrularımızla buluşması adına bu süreçte yapacağımız çalışmalar, alacağımız tedbirler çok çok önemlidir. 'Okulum Temiz Belgesi' çalışmalarını, ailelerimizin çocuklarını gönül rahatlığı ile okula göndermeleri adına titizlikle yürütüyoruz. Bu çalışma, salgınla mücadelemize yönelik en önemli etkinliklerden biridir." dedi.

ŞUANA KADAR 120 OKULUMUZ "OKULUMUZ TEMİZ" BELGESİNİ ALDI

İl genelindeki tüm okullarda bahse konu belgenin alınmasına yönelik gayretleri takip ettiklerini dile getiren Vali Ustaoğlu, " Şuana kadar ilimiz genelinde yapılan denetimler sonucunda 120 okulumuz "Okulum Temiz Belgesini" aldı. İnşallah hedefimiz önümüzdeki hafta bu sayıyı 250'ye çıkartmaktır. Şuan da Of İsmail Yıldırım ilkokulu bu belgeyi aldı. Of ilçemizde başta kaymakamımız olmak üzere, milli eğitim camiamıza, belediye başkanımıza ve emeği geçenlere özelikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın artık okulla buluşması gerekiyor. Bir taraftan tedbiri elden bırakmayacağız, maske mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Diğer taraftan da çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız. İnşallah tedbirlere riayet edersek, şu an okula başlayamayan diğer sınıflar da yakın zamanda okullarıyla buluşacaklar. İnşallah 18 ilçemizde de tüm okullarda 'Okulum Temiz Belgesi' çalışmalarımızın karşılığını alarak, velilerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına göndermelerini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Trabzon İl Milli Eğitim müdürü Hızır Aktaş ise, çocuklarımızın okula devamını sağlamak adına,temizlik noktasındaki endişeleri giderilmesi gayretindeyiz. Tüm okullarımızı hijjen ve temizlik anlamında hazırlıyoruz,dedi.

Of İsmail Yıldırım okulunda yapılan törenin ardından Of İsmail Yıldırım ilkokulu müdürü Cemal Kızıltay'a "Okulum Temiz"belgesini verdi.