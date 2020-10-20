Tunceli’de 20 okula “Okulum Temiz” belgesi

Tunceli'de "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İşbirliği" protokolü kapsamında okullarda bir dizi çalışma yürütüldü. İldeki tüm okulların "Okulum Temiz" belgesi almak için başvurduğu Tunceli'de ilk etapta 20 okulun belgelendirilmesi tamamlandı.

Belgelendirme sürecini tamamlayan okullara Tunceli Öğretmenevi'de düzenlenen törenle "Okulum Temiz" belgeleri Vali Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve okul müdürlerinin katılımıyla verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği'' protokolü kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programının yürürlüğe alınmasının ardından okullarımızda yürütülen çalışmalar neticesinde, ilimizdeki tüm okullar Okulum Temiz belgesi almak için başvurularını gerçekleştirmiş, 20 okulumuzun belgelendirilmesi tamamlanmıştır" dedi.

Ekmekci, diğer okulların da belgelendirme işlemlerinin devam ettiğini söyledi.