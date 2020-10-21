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Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

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29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in 97.yıldönümünde pek çok sorunun yanıtı merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de , gibi sorular olmaktadır. Bu özel ve önemli günde törenler ve etkinlikler düzenlenecek olup gözler bu yılki Cumhuriyet Bayramı'na çevrildi. Peki; 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Bu yıl Perşembe gününe denk gelen olacak?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:37 ABONE OL
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle , gibi çeşitli soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Bu yıl 97. yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı için geçtiğimiz senelerde okullarda törenler ve etkinlikler düzenleniyordu. Peki; 28 Ekim yarım gün mü? ?

29 EKİM TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi gibi soruların yanıtları da araştırılır hale geldi. Peki; 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

İşte yanıtı!

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?
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