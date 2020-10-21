Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle 29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü gibi çeşitli soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Bu yıl 97. yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı için geçtiğimiz senelerde okullarda törenler ve etkinlikler düzenleniyordu. Peki; 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

29 EKİM TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi gibi soruların yanıtları da araştırılır hale geldi. Peki; 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

İşte yanıtı!