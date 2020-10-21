Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR İSE SOKAĞA DÖKÜLDÜ.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangına müdahale etmeye çalışan çatı ustası Zekai T.'nin eli yandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zekai T.'nin tedavisi olay yerinde yapıldı.

Vatandaşlar ise binanın sokağında toplandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiklerini söyleyerek uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Çıkan yangından binanın çatı katında bulunan evde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.