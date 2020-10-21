Babasını, annesini dövdüğü için öldürmüş

Bahçelievler'de yumurta ticareti yapılan Yusuf Cemal Sezgin (45) dini nikâhlı eşini dövdüğü iddiasıyla öz oğlu Haydar Mert K. (19) tarafından öldürüldü. Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yumurta ticareti Yusuf Cemal Sezgin (45) ile dini nikâhlı eşinden olan öz oğlu Haydar Mert K. ile geçtiğimiz salı günü tartışma yaşandı. Haydar Mert K. babasını başına ateş ederek öldürdükten sonra kaçtı. Beyoğlu'nda yakalanan Haydar Mert K. ilk ifadesinde babasının annesini sürekli darp ettiğini, olay günü de kendisine küfredince öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.