Berra İsminin Anlamı Nedir? Berra Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kız bebek isimleri arasında en modern seçeneklerden birisidir. Berra, Arapça kökenli olup, çok güzel anlam taşımaktadır. Anlamının güzel olması nedeniyle ise birçok anne, baba adayının tercih ettiği isimlerdendir. Berra isminin anlamını bilmeyenler ve bebeğine bu adı vermeyi düşünenler Berra isminin anlamı nedir sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, Berra ne demek, Berra Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

BERRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yeni doğacak çocukları için isim arayan anne ve babalar birçok isim arasında kararsız kalırken son kararı ise anlam araştırması yaparak veriyor. Güzel anlama sahip bir ismi bebeğine vermek isteyenler Berra isminin anlamı için de doğru yerdeler.

Arapça kökenli olan Berra, Türk toplumunda sıkça tercih edilen ve popüler isimler arasında yer alan bir seçenektir. Arapça kökenli olan Berra, bereket kökünden türetilmiştir. Gittiği yerlere bolluk ve bereket sunan bir kimse anlamını taşır. Berra ismi doğru söz söyleyen güvenilir bir kimse manasına da gelir. Özü sözü bir ve dürüst olmak en önemli özelliğidir.

BERRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan bu isim Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler arasında yer alır. Ahzap Suresinin 69. ayetinde bu sözcük kullanılmıştır. Burada temize çıkarılmış anlamına gelmektedir. İlgili ayette Hz. Musa'nın iftiradan temize çıkarılması anlatılmıştır.