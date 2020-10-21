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Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Emniyet güçleri yurt genelinde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son olarak ’da, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 600 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:44 Son Güncelleme: 21.10.2020 16:28 ABONE OL
Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyona özel harekat, çevik kuvvet, TEM, KOM ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nden toplam 600 polis katıldı.

Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DE KATILDI

Özel harekat ekipleri, adreslerin çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda; 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 9 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 4 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ele geçirildi.

Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Şüphelilerden 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...
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