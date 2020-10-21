Son dakika: 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı...

Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda; 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 9 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 4 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ele geçirildi.