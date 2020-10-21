Cenazeye gelen ailenin 350 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar

Olay 15 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Halil Avcı Duyma ve İşitme Engelliler Merkezi'nin yanında bulunan oto parkta meydana geldi. Ankara'da yaşayan Emre Çolak, kayınvalidesinin vefatı nedeniyle ailesiyle birlikte Adana'ya geldi. Kayınvalidesinin cenazesi hastane morgundan alınıp cenaze aracıyla Buruk Mezarlığı'na götürülürken Emre Çolak, park ettiği otomobilinin yanına geldiğinde şok oldu.

CAMI KIRIP KOLTUĞU SÖKTÜLER

Emre Çolak, otomobilinin arka camını kırıldığını, koltuğun sökülerek bagajda çantada içinde bulunan külçe halindeki 573 gram altın ile birlikte 10 adet Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın, 2 adet yarım ve 1 adet kalın bileziğin yerinde olmadığını gördü. Hiç zaman kaybetmeyen Çolak durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçti.

SABIKALARI KABARIK

Ekipler Emre Çolak ve ailesinin Adana'ya giriş bölümünden olayın gerçekleştiği park alanına kadar geniş çaplı araştırma yaptı. Ekipler yaklaşık 100 güvenlik kamerasını büyük titizlikle izledi ve Çolak ailesinin Adana'ya girişten itibaren 31 HC 012 plakalı otomobil tarafından takip edildiğini tespit etti.. Plakadan ve görüntülerden yola çıkan ekipler olayı gerçekleştiren kişilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Tuncay Atar (33), Onur Çalgıcı (24) ve Suat Koç (21) olduğunu belirledi.

75 BİN LİRA BULUNDU

Hiç zaman kaybetmeyen uzman dedektifler, Tuncay Atar'ı Adana'da, Onur Çalgıcı Mersin'de, Suat Koç'u ise Hatay'da yakaladı. Zanlıların sakladıkları yerlerde toplam 75 bin lira bulundu. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar "Otodan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.