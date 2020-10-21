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Nedir? Ne Demek?

Anne ve baba olma sevincini yaşamak için gün sayanlar bebeğinin cinsiyetini öğrenir öğrenmez isim arayışlarına başlıyor. İsim araştırmalarında ise ismin anlamı, kökeni, kulağa hoş gelmesi ve telaffuzunun kolay olması dikkat edilen en önemli noktalar oluyor. Kız bebeğine isim vermek isteyen bireylerden birçoğu hakkında da araştırmalar yapıyor. isminin anlamı ne nedir sorusuna cevap bularak son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Defne Kur’an’da geçiyor mu? Defne ne demek, ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak ettikleriniz...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:22 ABONE OL
Defne İsminin Anlamı Nedir? Defne Ne Demek?

Modern isimler kategorisinde yer almaktadır. Türkiye'de kız bebekler için kullanılan bu isim birçok anne ve baba adayı tarafından incelenmektedir. Defne isminin anlamını öğrenerek evladına koyacağı isim için son kararı vermek isteyenler doğru yerdeler. Defne isminin anlamı ne demek ve ne anlama gelir gibi sorulara bı başlık altından cevap bulabilirsiniz. Peki, Defne, Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu ismin anlamı, kökeni ve diğer tüm merak edilenler...

DEFNE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Defne güzel kokulu bir ağaçtır. Defne ismi ise günümüze çok eski kaynaklardan ulaşmayı başarmıştır. Yunanca kökenli bir sözcüktür. Yüzyıllardan bu yana saflığın ve masumluğun simgesi olarak belirtilmektedir.

Defne ismi güzel, iyi ve ahlaklı genç kız anlamına gelir. Yalnızca güzellik değil iffet ve temizlik ismin çağrıştırdığı diğer anlamlardır. Anlam bakımından oldukça beğenilen isim birçok anne ve baba adayı tarafından tercih edilir. Türkiye'de popüler ve modern isimler kategorisinde yer almaktadır ve kız bebekler için kullanılır.

DEFNE KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Defne, Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayette yer almamıştır. Antik çağlardan günümüze kadar ulaşmayı başaran bu isim taşıdığı güzel anlam ve özellikleri sayesinde sıkça tercih edilmektedir.

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Defne İsminin Anlamı Nedir? Defne Ne Demek?
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