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Devrilen ağaçlar onlarca otomobile zarar verdi

’da öğle saatlerinde etkili olan , dolu ve fırtınanın ardından devrilen ağaçlar onlarca otomobilde zarara neden oldu. Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan nedeniyle sahil ve mahalle aralarındaki birçok ağaç ya devrildi ya da dalları kırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:24 ABONE OL
Devrilen ağaçlar onlarca otomobile zarar verdi

Turizm kenti Antalya'da iki gündür bulutlu olan hava bugün öğle saatlerine doğru yerini yağışa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle sahil ve mahalle aralarındaki birçok ağaç ya devrildi ya da dalları kırıldı. Özellikle şiddetli fırtına Liman, Hurma ve Meltem mahallerinde etkili oldu. Devrilen ağaç ve kırılan dalları park halindeki onlarca aracın üzerine devrildi.

Palmiye ağaçlarının da kırılıp otomobillerin üzerine devrildiği görüldü. Otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araçların ve kaldırımın üzerine yıkılan ağaçlar, belediye ekiplerince temizlenerek kaldırıldı.

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Devrilen ağaçlar onlarca otomobile zarar verdi
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