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ne zaman? 2020 ve sözleri

Demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve temel taşları olan gazetecilerin kutlu olsun! Gazetecilik geçmişten günümüze önemini koruyan kutsal mesleklerden biridir. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakın medya kurumunda çalışan yakınınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırladığımız kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki Gazeteciler Günü ne zaman, nedir ve neden kutlanır? İşte ile ilgili mesajlar ve sözleri…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:09 ABONE OL
Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? 2020 Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünyada ve ülkemizde her yıl aynı tarihlere denk gelen çalışan ve emekli olan gazetecilerin kutladığı bir bayramdır. Medya sektöründe çalışan gazetecilerin gününü en güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak kutlanan bugün mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu ulvi mesleği devam ettiren gazetecilere teşekkür edebilirsiniz. En eski mesleklerden biri olan ve her yıl aynı tarihlerde kutlanan 2020 ? ve kısa uzun sözleri

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünya Gazeteciler Günü 21 Ekim 2020 tarihinde kutlanmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler medya kuruluşlarında görev alırlar. Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına istinaden her yıl 21 Ekim'de Dünya Gazeteciler Günü kutlanır…

Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? 2020 Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin21 Ekim 'nü kutluyorum.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının Günü'nü kutlarım.

Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim.

Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Devletinin yanında, milletinin bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, ülkesi ve milleti için doğru ve objektif habercilik yapan emekçi basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? 2020 Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri

EN GÜZEL, KISA VE UZUN DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. - George Mason

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk

Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.Roosevelt

Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. – Jefferson

Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyetide kaybolmadan kısılmaz. A.Brisbane

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Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? 2020 Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri
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