Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? 2020 Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutluyorum.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim.

Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Devletinin yanında, milletinin bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, ülkesi ve milleti için doğru ve objektif habercilik yapan emekçi basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.