Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? 2020 Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünyada ve ülkemizde her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya Gazeteciler Günü çalışan ve emekli olan gazetecilerin kutladığı bir bayramdır. Medya sektöründe çalışan gazetecilerin gününü en güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak kutlanan bugün mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu ulvi mesleği devam ettiren gazetecilere teşekkür edebilirsiniz. En eski mesleklerden biri olan ve her yıl aynı tarihlerde kutlanan 2020 Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve kısa uzun sözleri
Dünya Gazeteciler Günü 21 Ekim 2020 tarihinde kutlanmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler medya kuruluşlarında görev alırlar. Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına istinaden her yıl 21 Ekim'de Dünya Gazeteciler Günü kutlanır…
Mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutluyorum.
Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim.
Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Devletinin yanında, milletinin bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, ülkesi ve milleti için doğru ve objektif habercilik yapan emekçi basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. - George Mason
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk
Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.Roosevelt
Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. – Jefferson
Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyetide kaybolmadan kısılmaz. A.Brisbane