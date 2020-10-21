Dünyanın ilk borsası Aizonai!

Roma imparatorluğu döneminde önemli bir şehir olan Kütahya'ya 54 km uzaklıktaki "Aizonai" (Çavdarhisar ilçesinde) Roma Döneminden kalan ilkler Arkeologların yaptığı kazı ve araştırmalarda da çok ilginç olaylar ve tarihi eserler gün ışığına çıkıyor.

Burada ilk kazılar 1926 yıllarında Alman Martin Schede ve Daniel Kiencker yapmışlardır.1980 li yıllarda ise Alman arkeoloji enstitüsünden Prof. Dr. Arkeolog Rudolfh Nauman ve Kültür Bakanlığı ve Kütahya Arkeoloji müzesi müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yapılan kazılarda önemli bulgular elde edildi.





Günümüzde de halen tamamen yerli ve milli olarak, Pamukkale Üniversitesi ve Kütahya Müze müdürlüğü işbirliğinde devam eden kazı çalışmalarında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkarılıyor... Kütahya Arkeoloji Müzesi E.Müdürü,32 yıllık Arkeolog Metin Türktüzün; "Enflasyonla ilk mücadelenin 1700 yıl önce Kütahya'da başladığı ortaya çıktı" dedi.





Arkeolog Metin Türktüzün,şu açıklamalarda bulundu: "Roma imparatorluğunun önemli ve kalabalık bir şehri olan Aizonai deki Agora(pazaryeri ve Borsa )imparator Diocletian zamanında MS 301'de yapılmış mermer bloklar üzerine yiyecek fiyatları ve işçi ücretleri yazılarak ilan ediliyor. Buğday,Arpa,mısır, gibi ürünlerin fiyatları belirlenip mermer bloklar üzerine kazınarak ilan ediliyor,bunlara uymayanlara ceza veriliyordu. Tarım işlerinde çalışan işçi ve kölelerin ücretleri de önceden tesbit ediliyordu.Bir köle iki eşeğin fiyatına yani 30 bin dinara,bir at 3 köle fiyatına eşitti. Borsa yerindeki mermer bloklara yazılan fiyatlar bu gün bile hala aradan geçen asırlara rağmen ayakta kalabilmiş, uzmanlar tarafından okunabilmekte ve tarihe tanıklık etmektedir.imparator Diocletian ve adamları tarafından yapılan denetlemelerde bu tarifelere uymayanlara çeşitli cezalar veriliyormuş.. böylece günümüz dünyasında bile insanların en büyük sorunu olan hayat pahalılığı ve enflasyonu önlemeye çalışıyordu. Anadolunun kaderinden mi bilinmez hayat pahalılığı o zaman bile varmış"…



Roma döneminde Aizonai'nin kalabalık bir nüfusa sahip olduğu ve yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı, devrinde bir "metropol"olduğu belirtiliyor