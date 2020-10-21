Emir İsminin Anlamı Nedir? Emir Ne Demek?

Erkek bir evlat sahibi olmak için gün sayanlar ve heyecan içerisinde bekleyerek isim araştırması yapanlar tarafından merak edilen sorulardan birisidir. Emir isminin anlamı konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Türkiye'de en çok nüfusa kayıtlı isimler arasında yer alan Emir isminin anlamı, kökeni ve diğer tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik. Peki, Emir isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Emir, Kur'an'da geçiyor mu? İşte tüm merak edilenler...

EMİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça bir kelime olup emretmek kökünden türemiştir. Emri, Abbasi devletinde devletin başındaki kişilere verilen isimdir. Ayrıca bir toplumun başı ve yöneticisi olarak da kullanılmaktadır.

Emir, Allah'ın (C.C) emri anlamında da kullanılmaktadır. Osmanlıda Beylerbeyi makamı için de kullanılan bir sözcüktür. En sık duyduğumuz isimlerinde başında gelen Emir ismi erkek bebekler için kullanılmaktadır.

EMİR İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Emir, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ise yer almamaktadır.