Eski eşini tüfekle yaralayan kadın tutuklandı

Hassas Mahallesi 6721. Sokak'taki babasının evinde yaşayan Özlem T. (23) ile 2 ay önce boşandığı eski eşi Mehmet B. (24) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özlem T, evde bulunan pompalı tüfekle eski eşi Mehmet B'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Mehmet B, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Yaralı eski koca, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Polis ekipleri, Özlem T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlem T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.