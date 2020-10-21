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yatan iller 21 Ekim 2020: , hangi illerde yatırıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere bakanlara verilen evde bakım parası e devlet ve SMS yöntemi ile sorgulanabiliyor. Her ay belirlenen tarihlerde yatırılan ödenek için gerekli şartları taşımak gerekiyor. Ekim ayının son günlerinde evde bakım sorgulamaları artış gösterdi. Peki 21 Ekim 2020 hangileri? , hangi illerde yatırıldı?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:01 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ekim 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Devlet tarafından evinde hasta ve bakımı muhtaç kimselere bakanlar için yatırılıyor. Ekim ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Devlet tarafından evinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen bakım parasından faydalananlar il il sorgulamalar yapılıyor. Haftanın üçüncü gününde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre, 21 Ekim 2020 hangileri? , hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulamaları artış kazandı. Haberimizde, 21 Ekim 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ekim 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 21 EKİM 2020

1- Tokat

2- Karabük

3- Hatay

4- Aksaray

5- Antalya

6- Afyonkarahisar

7- Sakarya

8- Şanlıurfa

9- Zonguldak

10- Konya

11- Samsun

12- Mersin

13- İstanbul

14- Manisa

15- Denizli

16- Bilecik

17- Ordu

18- Erzurum

19- Kars

20- Balıkesir

21- İzmir

22- Çanakkale

23- Uşak

24- Bursa

25- Adana

26- Kayseri

Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ekim 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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