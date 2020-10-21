Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ekim 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Devlet tarafından evinde hasta ve bakımı muhtaç kimselere bakanlar için evde bakım maaşı yatırılıyor. Ekim ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Devlet tarafından evinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen bakım parasından faydalananlar il il sorgulamalar yapılıyor. Haftanın üçüncü gününde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre, 21 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulamaları artış kazandı. Haberimizde, 21 Ekim 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.