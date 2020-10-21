Geçgeç Köprüsü yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesindeki Geçgeç Çayı üzerindeki köprüyü yeniliyor.



Güçlendirmelerin yanı sıra genişliği de 9 metreye çıkarılacak köprü, çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek.





Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında mevcut yollarda ve köprülerde bakım ve tamirat çalışmalarını da sürdürüyor.



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pazarcık Geçgeç Çayı üzerindeki köprüde güçlendirme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Darlığı sebebiyle araç geçişlerinde sorunların yaşandığı köprü Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla çift yönlü trafiğe uygun hale getiriliyor.





KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz Pazarçık'ta Geçgeç Köprüsü yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çağlayancerit – Pazarcık ulaşımını sağlayan köprüde darlık sebebiyle geçiş sorunları yaşanıyordu. Güçlendirme ve genişletme çalışmalarına başladık. İki yönlü araç trafiğine hazır hale getirilecek köprü ile ulaşım güvenliği daha da artacak. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz