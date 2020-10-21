Göz göre göre ölüm

İstanbul'da platonik aşk cinayetine kurban giden 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın ölümünden bir süre önce de katil zanlısı tarafından bir yerde alıkonulduğu ifade edildi. SABAH'a konuşan yakın arkadaşı, Hazal'ın mesajlarını göstererek zanlı hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta iddialara göre 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, platonik aşk beslediği Hazal'ı yaşadıkları tartışma sonrasında silahla öldürmüştü. Atış daha sonra aynı silahla canına kıymıştı. Üniversite hayali kurarken platonik âşığı tarafından öldürülen Hazal'ın ölmeden iki hafta önce katili Atış'la ilgili arkadaşına mesajlar attığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan Hazal'ın arkadaşı Beste T. detayları paylaştı. Hazal'ın yazdığı mesajlarda, "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" ifadeleri yer alıyor.Beste T. şöyle devam etti: "O katil en son Hazal'a ya beni öldür ya da benim ol demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. Sürekli taciz, tehdit ediyordu. O yüzden sürekli telefon numarasını değiştirirdi. Gerçekten çok güçlü ve cesur bir kızdı. Sürekli ailesiyle, annesiyle tehdit edildi. Kendisinden çok ailesine bir şey olmasından korktu..."