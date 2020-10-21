Grip aşısı hazır

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl talebin daha fazla olması beklenen grip aşısı Türkiye'ye geldi. Ancak henüz aşının uygulanmasına başlanmadı. Sağlık Bakanlığı, aşının hangi kriterlere göre uygulanacağına ilişkin yönerge üzerinde çalışmasını sürdürürken, Türk Eczacılar Birliği (TEB) öncelikli olarak risk grubundaki kişilere aile hekiminin hazırlayacağı reçete ile aşının uygulanmasını önerdi. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, kronik rahatsızlığı bulunanların, 60-65 yaş üstü kişilerin aile hekimlerine giderek reçete yazdırıp bu şekilde eczanelerden aşı talep etmeleri ve eczanelerin de ellerindeki reçete sayısı kadar ecza depolarından aşı istemeleri gerektiğini belirtti.1 milyon 350 bin grip aşısının ilaç firmasının deposunda bekletildiğini söyleyen Çolak, "Biz diyoruz ki, 'öncelikle hiç olmazsa risk grubu yaptırsın'. Bunu da Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Öncelikle bu aşıların sağlık çalışanlarına da yapılması gerekiyor" dedi.