Hayvan suçlarının amansız takipçileri

Çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlara karşı kurulan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlükleri ekipleri göreve başladı. Ekipler arasında veteriner de var ziraat mezunu da... EGM, Twitter hesabından "Araçlarımız hazır, biz göreve hazırız. Sizler de doğamıza ve hayvanlara karşı yapılan en ufak kötülükte #HAYDİ uygulamasıyla bize ulaşın. Unutmayın. Doğayı ve hayvanları koruyacak güç ellerimizde" denildi.Müdürlüğün logosu özel olarak tasarlandı. Logoda doğayı andıran bir filiz, at, köpek, kedi ve onları koruyan bir el var. Özel tasarım kıyafetleri doğayla bağlantılı olarak belirlendi. Hayvan polislerinin araçları da çevre ve hayvanlar düşünülerek tasarlandı. Hayvan polisleri yaralı gördükleri hayvanlara acil müdahalede bulunuyor. Hatta tehlikeli kategorisine giren hayvanlarla ilgili işlemler yaparak hem insanların hem de hayvanların güvenliğini sağlıyor. Polis, hayvanların öldürülmesi, zehirlenmesi, pornografik yayınlarda kullanılması ve dövüştürülmesi gibi birçok suçta aktif olacak. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için bulundukları bölgelere su ve mama bırakacak. "Şimdi indir, can dostlarımızın yanında ol, hayvan hakları için tek dokunuş yeter Haydi!" sloganıyla tanıtılan Haydi isimli aplikasyonla hayvan polislerine ulaşmak mümkün.