HES kodu nasıl alınır, nerelerde zorunlu? SMS ve Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma ve sorgulama

HES kodu kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptırmak, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara katılım sağlamak gibi ihtiyaç durumlarında zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda SMS göndererek ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden talep oluşturarak HES kodu temin etmek mümkün. Peki HES kodu alma ve sorgulama nasıl yapılır? HES kodu nerelerde zorunlu? İşte tüm detaylar…

HES KODU ALMA VE OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR, KAÇ GÜN GEÇERLİ? HES KODU SORGULAMA EKRANI!

Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerden biri de HES kodu zorunluluğu. HES kodu kullanımı ile virüsün bulaşma riski takip edilerek salgının yayılımını kontrol altına almak hedefleniyor. İlk aşamada şehirlerarası yolculuk ve sınavlarda zorunlu hale getirilen HES kodu, devamında hayatın pek çok alanında zorunlu kılındı.