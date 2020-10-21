İki kardeş 25 gün arayla koronavirüsten öldü

Şanlıurfa Siverek'te iki kardeş 25 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki kardeş yan yana toprağa verilirken, Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği'nin Fahri Başkanı Koçali Aymaz, iki oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Lütfü YALGI / SABAH

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde mali müşavir İHH Derneği Siverek sorumlusu Kemal Murat Aymaz (46) koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine 18 Eylül'de Siverek Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı. Kemal Murat Aymaz, testinin pozitif çıkması üzerine tedavisine evinde başlandı. Ancak kısa süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aymaz, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Koronavirüs servisinde tedavi altına alınan Aymaz, 5 gün sonra hayatını kaybetti. İlçenin tanınmış isimlerinden olan Koçali Aymaz (73) , oğlunu gözyaşları arasında toprağa verdi. Kemal Murat Aymaz'ın kardeşi 39 yaşındaki Özkan Aymaz da 10 Ekim'de koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 17 Ekim günü hayatını kaybeden Özkan Aymaz, ağabeyinin yanında toprağa verildi.

25 GÜN ARAYLA İKİ OĞLUNU KAYBETTİ



Beş çocuk babası Koçali Aymaz, 25 gün arayla iki oğlunu kaybederken, ayakta durmakta güçlük çekti. "Allah kimseye evlat acısı göstermesin" diyen baba Aymaz, "Çocuklarımın hiçbir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen koronaya kurban gittiler. Evlat acısını düşmanımın başına bile vermesin" dedi. Aymaz, insanlara tedbirlere uyulması çağrısında bulanarak şunları söyledi: "Bu hastalık boş vermeye gelmez. Vatandaşlara sesleniyorum, özellikle sosyal mesafe kuralları ve maske takımını dikkate alın. Kalabalık yerlerden uzak durun, taziye ve düğünlerden uzak durun, iki oğlumu kaybettim taziye yapmadım insanlarımız da tedbirlere uysun" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN MESAJ



Kovid-19'a yenik düşen Özkan Aymaz, 13 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beni arayan ve dua eden herkesten Allah razı olsun durumun şuan iyi şükür hayırlı akşamlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından bir süre sonra rahatsızlanarak yoğun bakım ünitesine alınan Özkan Aymaz, dört gün sonra hastalığa yenik düştü.