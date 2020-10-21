İlayda İsminin Anlamı Nedir? İlayda Ne Demek?

İlayda isminin anlamı konusunda arama motoru üzerinden araştırma yapanlar ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. Türkiye'de en yaygın kız isimlerinden birisi olarak dikkat çeken İlayda, günümüzde hala en çok tercih edilen isimlerden birisidir. İlayda isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayarak bebeğine bu ismi vermeyi düşünen anne ve baba adayları detaylara ise bu başlık altından ulaşabilecekler. İlayda isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? İlayda Kur'an'da geçiyor mu ve manası nedir? İşte bu isme dair tüm merak edilenler...

İLAYDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TÜİK'in yayınladığı istatistiklere göre en çok nüfusa kayıtlı olan isimler arasında yer alır. Türkiye'de sıkça karşılaştığımız kız isimlerinden bir tanesidir. Popüler isimler kategorisinde yer alan İlayda Türkçe kökenlidir. Altı harften oluşan bu ismin telaffuzunun kolay olması ve kulağa hoş gelmesi tercih nedenlerindendir.

İlayda isminin birden fazla anlamı vardır. İlayda, su perisi ve şehir güzeli anlamlarını taşır. Bu ismin özelliklerine göre renk sembolü pembedir.

İlayda isminin kökeni: Türkçe

İlayda isminin cinsiyeti: Kız

İlayda isimli kişi sayısı: 2300

İlayda isminin kullanım oranı: 2200

İlayda isminin harf sayısı: 6

İLAYDA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Türkiye'de en sık karşılaşılan kız isimlerinden olan İlayda, Türkçe kökenli bir sözcüktür. İlayda ismi Kuran-ı Kerim'de bulunan ayetlerde yer almamıştır. Buna rağmen birçok anne ve baba tarafından bebeğine isim olarak verilmektedir.