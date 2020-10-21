İpekyolu’nda takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi, İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Nusaybin'e bağlı Söğütlü köyü mevkii, İpekyolu üzerinde meydana geldi. Ümit Yıldız yönetimindeki 34 CDJ 111 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetme sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ümit Yıldız ağır yaralandı. İhbar, üzerine bölgeye 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ambulansa bindirilerek Nusaybin devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.