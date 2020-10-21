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’da “Çukur” operasyonları devam ediyor

Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “çukur” operasyonları devam ediyor. Yapılan operasyonlarda operasyonlarından aranan şüpheliler için çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 01:43 ABONE OL
İstanbul’da “Çukur” operasyonları devam ediyor
Edinilen bilgiye göre 2 gün önce uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "çukur" operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan operasyon ve incelemeler sonucunda dün gece saatlerinden yeniden operasyon düzenleyen narkotik ekipleri Beyoğlu Kasımpaşa mahallesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda otele baskın düzenlendi. Ekipler aranan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor
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İstanbul’da “Çukur” operasyonları devam ediyor
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