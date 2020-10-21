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'de sahte içkiden 1 kişi öldü

Kentte 9 Ekim'den bu yana zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25), 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:33 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:06 ABONE OL
İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25), 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Soner P'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

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İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü
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