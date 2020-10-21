İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25), 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Soner P'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.Son dakika haberi: Oğlu katledilen anneden yürek yakan sözler! Türkiye bu kareyi konuşmuştu... Son dakika: Kocaeli’ni alarma geçiren radyoaktif kapsül boş çıktı