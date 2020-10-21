‘Kadir Şeker’e verilen ceza az’ itirazı

Konya'da, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in (20) kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın avukatları karara itiraz ederek Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatlar, dilekçelerinde mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürerek istinaf ettiklerini bildirdi. Avukatlar, ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından sunacaklarını ifade etti. Yargılama sırasındaki mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Konya Cumhuriyet Savcılığı da geçen cuma Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmişti. Kadir Şeker'in avukatı ise önceki gün yerel mahkemenin verdiği hapis cezasının fazlalığına ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz ederek istinafa gitmişti.