Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı

Kaza, Konak ilçesindeki Zeytinlik Mahallesi 1171 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Konak yönüne giden belediye otobüsü, yolda biriken su sebebiyle şoförün kontrolünden çıktı.

Otobüs, yol kenarında bulunan evlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERALARA DA YANSIDI

Otobüsün çarptığı iki evde maddi hasar oluşurken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün kontrolden çıkıp iki eve çarpıp durduğu görüldü.