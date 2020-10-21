Kurt saldırdı, 30 koyun telef oldu

Hakkari'nin Geçitli köyünde kurtlar gece yarısı koyun sürüsüne saldırdı. Kurt saldırısında 30 koyun telef olurken 50 koyun ise kayboldu.

Olay Hakkari kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Geçitli köyünde meydana geldi. Köylerinde hayvancılıkla uğraşan Cemil Alper, Tahir Kaçar, Kerem Korkmaz ve Sıdık Korkmaz'a ait koyun sürüsüne gece merada kurtlar saldırdı. Kurt saldırısında 30 koyun telef olurken, korkuya kapılan 50 koyun ise kayboldu.

Olayın ardından çobanın haber vermesinin ardından olay yerine hayvan sahipleri bir yandan telef olan hayvanlarını araca yüklerken, diğer yandan da kaybolan hayvanlarını aramaya başladı.