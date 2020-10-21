Malatya Spor‘un çınarı Koronavirüs'e yenildi

Sıkı bir Yeni Malatyaspor taraftarı olan 88 yaşındaki Fadime Çınar, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



Yeni Malatya spor aşığı olan ve bugüne kadar takımının kendi evinde yaptığı müsabakalarında yüzde 98'ine gittiği söylenen Fadime Çınar, bir süre önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırılmıştı.



Yapılan testte covit-19 testi pozitif çıkan ve korona virüse yakalandığı belirlenince yataklı tedaviye alınmıştı.



Fadime Çınar'ın bir süredir yoğun bakımda gördüğü tedaviye cevap veremediği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.



Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yeni Malatyaspor Kulübü de bir taziye mesajı yayımlayarak, "Korona virüs ile mücadele eden renklere aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi, Fadime Çınar'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Takımının arkasında soyadı Çınar gibi duran Fadime Ninenin ölüm haberini okuyan yüzlerce hemşerisi taziye mesajı yazdı