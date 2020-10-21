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MSB ile ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde silah altına yatacak olan binlerce asker adayı, Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Kasım celbi detaylarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:56 ABONE OL
MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

E Devlet üzerinden açıklanacak olan için geri sayım başladı. Adaylar Kasım celbi sevk tarihlerinin açıklanacağı güne dair detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda; internet üzerinden askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB ile askerlik yerleri celp ve sevk işlem tarihleri şu şekilde;

MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.


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MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?
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