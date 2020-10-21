MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

E Devlet üzerinden açıklanacak olan askerlik yerleri için geri sayım başladı. Adaylar Kasım celbi sevk tarihlerinin açıklanacağı güne dair detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda; internet üzerinden askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
MSB ile askerlik yerleri celp ve sevk işlem tarihleri şu şekilde;
2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.