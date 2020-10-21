Mustafa İsminin Anlamı Nedir? Mustafa Ne Demek?

TÜİK'in yayınladığı verilere göre en çok nüfusa kayıtlı isimler arasında yer almaktadır. Yedi harften oluşan bu isim erkekler için kullanılmaktadır. Peygamber Efendimizin isimlerinden birisi olması ise tercih edilmesindeki en önemli nedendir. Mustafa isminin anlamını da birçok kişi merak etmektedir. Adı Mustafa olanlar ya da yeni doğacak bebeğine bu ismi vermek isteyenler Mustafa isminin anlamı nedir sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilecek. Peki, Mustafa isminin anlamı ne demek? Mustafa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu ve ne anlama gelir?

MUSTAFA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler arasında yer alan Mustafa, birçok anne ve baba adayı tarafından yakından incelenmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) isimlerinden birisi olması bu ismin tercih edilmesindeki en büyük sebeptir. Mustafa isminin anlamı da bir o kadar güzeldir.

Mustafa, seçilmiş olan kişi anlamını taşır. Ayrıca temizlenmiş, arınmış anlamlarını da barındırmaktadır. Mustafa adının en önemli özelliği ise liderlik vasfına sahip olmasıdır. Bu isme sahip kişilerin akıl ve mantık gücüyle hareket ettikleri söylenmektedir.

MUSTAFA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Sad suresinin 47. ayetinde Mustafa ismi geçmiştir. Allah tarafından kabul görülen seçilmiş kişilerden bahsedilirken Mustafa adı da kullanılmıştır.