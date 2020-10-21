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Operasyonda bronz savaşçı heykelciği' ele geçirildi

’nın Kozan ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi. ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:30 ABONE OL
Operasyonda bronz savaşçı heykelciği' ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (54) ve H.A.'nın (54) ellerinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan E.K.'nin aracı ve evinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke, 4 obje, 2 dedektör cihazı, kazma ve biber gazı ele geçirildi.

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Operasyonda bronz savaşçı heykelciği' ele geçirildi
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