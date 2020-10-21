Orman Bölge Müdürlüğü'nde kişisel gelişim ve mesleğe hazırlık eğitimi

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi Emet Termal Otel toplantı salonunda yapıldı.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında göreve başlayan Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak verilen ve 4 gün süren eğitim tamamlandı.





Bölge Müdürü Hasan Keskin, eğitimin açılış konuşmasında; "Sözleşmeli Orman Mühendislerine yönelik olarak Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimini düzenleyen Genel Müdürlüğümüz Dış İlişler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına teşekkür ediyorum; yapılan bu eğitimin yeni aramıza katılan meslektaşlarımızın kurum aidiyeti ve kurum kültürüne vakıf olmalarında büyük önem arz etmektedir. Eğitimin Teşkilatımıza ve tüm kurum çalışanlarımıza hayırlı olması temenni ediyorum" dedi.



Düzenlenen eğitimde; Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Koçyiğit Kurum Aidiyeti ve Kurum Kültürü, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Erkan Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları İle Etkili İletişim, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk Sosyal Medya ve Algı Yönetimi, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ise Orman Koruma Mevzuatı konularını anlattı.

4 gün süresince devam eden eğitim, hem kaynaşma hem de bilgilenme açısından verimli geçerken, katılımcılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.