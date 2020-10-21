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Pınar’ın ailesinden ‘katili mahkemeye getirin’ talebi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Pınar’ın ailesinden ‘katili mahkemeye getirin’ talebi
Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı'na verdiği dilekçede sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini öne süren Epözdemir, şunları kaydetti: "Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Adeta ona bir ayrıcalık tanınması talep edilmektedir. Böyle bir uygulama yapılması hukuka ve hakkaniyete aykırı olacaktır."
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Pınar’ın ailesinden ‘katili mahkemeye getirin’ talebi
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