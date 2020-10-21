Radyoaktif kapsül Kocaeli’ni ayağa kaldırdı

Kocaeli Gebze İlçesinde, gece geç saatlere oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde vatandaşlar tarafından üzerinde radyoaktif simgesi bulunan bir kapsül bulundu.





Kocaeli’de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti | Video

Durumdan şüphelenen vatandaşlar, hemen 112 Acil Yardım hattını arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bütün ekipler adeta ayaklandı. Olay yerine Polis ekiplerinin yanı sıra Türkiye Atom Enerji Kurumu,UMKE ve AFAD ile bomba imha ekipleri sevk edildi.

RUS YAPIMI OLABİLİR

Olay yerine gelen ekipler, özel KBRN kıyafetler giyerek iş merkezinin içine girerek kapsüle yaklaştılar. Tapılan incelemelerde kapsülün boş olduğu ve herhangi bir kimyasal etkisinin bulunmadığı belirlendi. Öte yandan rus yapımı olduğu sanılan ve üzerinde radyasyon işareti bulunan kapsül incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna götürüldü. Ayrıca kapsülün kim ya da kimler tarafından bırakıldığı konusunda araştırma başlatıldı.