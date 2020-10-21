Sahte içki faciası hız kesmiyor

Adana Seyhan'da, imalathaneye dönüştürülen bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 350 bin lira olan bin 400 litre sahte içki, Tekirdağ'daki 2 operasyonda bin 739, Kilis'te 192, Kırklareli'nde de 75 litre sahte içki ele geçirildi. 18 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 1 ton 50 litre şarap ve gümrük kaçağı 86 viski ile 17 rakı, Çorlu'daki bir bağ evinde 586 litre sahte içki, Bursa Gemlik'te, 160 litre sahte içki ile 200 litre etil ve metil alkol, Kilis'te 192 litre sahte içki, Kırklareli Lüleburgaz'da 75 litre sahte içki, Kırşehir'de de 17 litre sahte içki ile 117 litre etil alkol ele geçirildi./ SABAH