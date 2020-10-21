ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftanın 2 günü (Çarşamba, Pazar) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınından kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları, şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün yapılacak (21 Ekim 2020 Çarşamba) MPİ canlı çekilişi için online kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 21 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde merak ve heyecan duygularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 21 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, sorgu yapabilirsiniz…
Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 21 Ekim Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.