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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Online ile 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri bünyesindeki MP TV canlı yayınında yapılan canlı çekilişle belirlenen şanslı numaralarla MPİ 21 Ekim sonuçları’nı heyecanla bekliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belli olarak şans oyunu severlere dağıtılacak MPİ Çılgın ile ilgili bilgi edinmek isteyen şans oyunu severler MPİ 21 Ekim ? sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altında MPİ hızlı bilet sorgulama ve diğer tüm son dakika detaylarına erişebilirsiniz. İşte Milli Piyango İdaresi sonuçları…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 22:26 Son Güncelleme: 21.10.2020 22:28 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) ortaklığında haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) şans oyunu severler tarafından MP TV canlı yayınıyla belirlenen MPİ sonuçları, heyecanla bekleniyordu. MP TV canlı çekilişi bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) yapılan oyunda kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve 72 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler MPİ 21 Ekim açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. MPİ 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan erişebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayınında 21 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 43 - 87 - 13 - 66 - 37 - 22 + 65 (Joker)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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